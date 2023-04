Orne. Ils ont créé le festival des Andain'ries : Catherine et Serge Bretel, pour l'amour de l'humour

Dans la cuisine ensoleillée de la ferme qu'ils ont retapée, la conversation va bon train. Toujours aussi surpris et émus de l'aventure qu'ils ont lancée, Catherine et Serge Bretel ne tarissent pas d'anecdotes, et citent avec autant de gourmandise les grands et petits noms du monde de l'humour, cette grande famille qui est devenue la leur. Car ils sont à l'origine des Andain'ries, un festival d'humour qui réussit le tour de force de faire venir chaque année depuis 23 ans, des humoristes et leur public de la France entière, et même au-delà, jusqu'à Bagnoles-de-l'Orne.

Tout a commencé par hasard

Comme beaucoup de belles histoires, tout a commencé par hasard, raconte Serge, à l'abord direct et au tutoiement facile : "Commercial de métier, j'ai rencontré l'organisateur d'un festival d'humour en allant vendre des produits dans une forge à Cossé-le-Vivien, en Mayenne. C'est là que je me suis dit qu'il fallait absolument que je fasse venir des spectacles d'humour chez nous." Après un premier spectacle avec l'Amicale laïque de la Chapelle d'Andaine dont il fait alors partie, il ne s'est jamais arrêté : "Nous sommes rapidement passés à deux soirées, puis à un festival." Il y a onze ans, son épouse Catherine est devenue directrice salariée du festival, lui faisant atteindre une nouvelle dimension.

Lui, l'initiateur inspiré qui préside encore à la programmation artistique, et elle, l'énergique organisatrice qui a propulsé le festival à une envergure jamais atteinte, se complètent bien : "Après dix ans d'existence, j'ai insisté pour qu'on fasse venir des têtes d'affiche, alors que Serge était très attaché à la découverte de nouveaux talents : ça a fait décoller le festival." De son côté, déçu de voir que certaines personnes ne venaient que pour les célébrités médiatiques, Serge a instauré une règle : "Ceux qui viennent voir une tête d'affiche doivent assister à une autre soirée." Il n'est jamais aussi heureux que quand des festivaliers viennent le remercier de lui avoir fait connaître tel ou tel humoriste.

L'humour est une passion ancienne chez les Bretel, qui se souviennent avoir embarqué leurs trois enfants – aujourd'hui adultes – de festival en festival : "Mon mari a beaucoup d'humour, témoigne avec tendresse Cath', comme l'appelle Serge. C'est d'ailleurs sans doute pour ça qu'on est toujours ensemble !" Quant à Serge, tout juste retraité à l'heure où paraissent ces lignes, il se réjouit de se consacrer à plein temps à l'humour : "Surtout en cette période morose, je suis heureux d'aider les gens à s'évader un peu !"