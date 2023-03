Les Andain'ries. À l'affiche, Laurent Chandemerle, Caroline Vigneaux, Arnaud Tsamère…

C'est LE rendez-vous de l'humour dans l'Orne. Le festival Les Andain'ries revient à Bagnoles-de-l'Orne pour sa 23e édition, du mercredi 12 au samedi 22 avril. Au programme : pas moins d'une vingtaine de représentations et autant d'artistes ! "Élodie Poux, qui était dans les jeunes talents il y a huit ans, remplit des Zéniths aujourd'hui et nous fait l'honneur d'ouvrir le festival", explique Serge Bretel, président de l'association et programmateur.

Sont attendus aussi Caroline Vigneaux, dont le spectacle, nommé aux Molières 2019, a déjà convaincu plus de 300 000 spectateurs. Mais aussi Laurent Chandemerle, qui fête ses 30 ans de scène et a construit son nouveau spectacle autour d'un monde connecté. Fous rires garantis le mercredi 19 avril !

En soirée de clôture, le samedi 22 avril, ne manquez pas non plus l'excellent Arnaud Tsamère et son nouveau spectacle : 2 mariages & 1 enterrement.

Pratique. Réservations sur lesandainries.fr ou au 02 33 37 85 66