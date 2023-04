Se loger pendant l'Armada (1/3). Les nouveaux hôtels rouennais se préparent pour leur première édition

L'Armada est l'un des rendez-vous les plus attendus dans l'agglomération de Rouen. Cette année, elle aura lieu du jeudi 8 au dimanche 18 juin. En 2019, la 8e édition a rassemblé 3 800 000 visiteurs selon l'outil d'observation statistique Fluxvision. 50 voiliers et navires avaient fait le déplacement pour s'installer sur 7 km de quais. En termes de retombées économiques, elles s'élevaient à 50 millions d'euros, profitant notamment aux hôtels et aux restaurants. Depuis, l'offre des hôtels s'est enrichie.

Le Ace Hotel, un trois étoiles, a ouvert en septembre 2021 à Petit-Couronne. La même année, en novembre, c'est au tour du Best Western Plus Hotel Le Conquérant, quatre étoiles, de poser ses valises à Bois-Guillaume. En 2023, l'hôtel Le Vert Bocage de Franqueville-Saint-Pierre, a rouvert ses portes après avoir été racheté par le chef Olivier Da Silva, créateur du restaurant étoilé L'Odas à Rouen. Le Radisson Blu Hotel, un quatre étoiles près de la gare, a lui aussi rejoint le marché hôtelier dans la foulée. Pour ces quatre établissements, ce sera la première Armada et ils s'y préparent déjà.

Comment préparer l'Armada pour la première fois ?

"Nous possédons 70 chambres dont les superficies varient entre 17 et 26 m²" , assure Eugénia Doborovolskihh, directrice d'Ace Hotel. "Nous allons proposer nos offres habituelles, incluant la chambre et le petit-déjeuner et on travaille déjà sur notre stratégie." En effet, "c'est un événement fort à Rouen et dans ce contexte, on augmente nos tarifs d'environ 55 %", poursuit-elle. L'établissement a déjà recensé des réservations de la part de particuliers les week-ends et des entreprises en semaine. "On est impatients et excités, on a hâte de vivre cette expérience !"

Du côté du Best Western Plus Hotel Le Conquérant à Bois-Guillaume, les préparatifs ont aussi commencé. "Nous avons pensé à donner une ambiance Armada à l'hôtel", affirme Frédérique Hanssens, directrice du lieu. Au total, 66 chambres dont quatre appartements accueilleront les visiteurs. Un espace bien-être incluant jacuzzi, hammam, sauna et douche sensorielle est également mis à disposition des clients de l'hôtel ou venus de l'extérieur. L'établissement n'est pas placé près de l'Armada mais "on commence à enregistrer des réservations les week-ends d'ouverture et le samedi 17 juin". Ce rendez-vous emblématique est aussi "le premier événement majeur auquel l'hôtel participera. Nous avons déjà réfléchi à des cadeaux mais on souhaite garder la surprise", lance la gérante.

Au Vert Bocage à Franqueville-Saint-Pierre, "on se prépare doucement à l'Armada. Nous venons d'ouvrir alors on est encore dans la mise en place de nos processus", livre le gérant Oliver Da Silva. "L'emplacement n'est pas le meilleur mais quand les clients entrent, ils sont dépaysés." Le Radisson Blu est lui aussi sollicité pour l'Armada. "Nous avons déjà pas mal de réservations de la part de plusieurs sociétés", confie Emmanuel Borla, directeur général du groupe Thélème et de l'hôtel Radisson Blu. "Les dates les plus prisées sont celles du début de l'événement vers le 8 juin et la fin vers le 17." L'hôtel dispose de 93 chambres, d'un restaurant et d'un spa.