Concerts de l'Armada à Rouen. Les deux derniers noms dévoilés : Jenifer et Amel Bent monteront sur scène !

La Région réservait la surprise. Le mystère a finalement pris fin samedi 25 mars. Les deux derniers noms d'artistes présents sur la scène gratuite de l'Armada en juin prochain viennent d'être dévoilés. Jenifer et Amel Bent seront ainsi présentes les samedis 10 et 17 juin 2023 à Rouen.

La première présentera son tout dernier album intitulé "n°9", sorti à l'automne. Un projet aux sonorités pop et vintage, symbole d'un retour aux sources pour Jenifer.

Révélé en 2004 dans la Nouvelle Star, Amel Bent est revenue en 2021 avec son 7e album intitulé "Vivante" qu'elle continue de défendre sur scène cette saison après avoir marqué l'année 2020 avec l'énorme tube "Jusqu'au bout", puis l'année 2021 avec les incontournables "1, 2, 3 " et "Le chant des colombes".

De Petit Biscuit à Médine, en passant par The Avener, Trust et Tryo, 28 groupes et artistes vont ainsi enflammer la scène des Concerts gratuits de la Région du 9 au 17 juin, pendant l'Armada.