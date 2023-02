Concerts de la Région. Tryo, The Avener, Médine… Découvrez les artistes présents à Rouen pendant l'Armada

C'est officiel, les artistes présents pour les Concerts de la Région, pendant l'Armada 2023 à Rouen, ont été dévoilés. De grands noms s'affichent du 9 au 17 juin.

Vendredi 9 juin

À 18 h 30, Annabella Hawk se produira sur la scène rouennaise. L'artiste caennaise de 27 ans propose un univers musical entre la soul et l'électro.

À 20 h 05, le groupe espagnol Che Sudaka mettra l'ambiance à son tour.

À 21 h 55, le groupe Deluxe, originaire d'Aix-en-Provence, interprétera ses morceaux électro-pop.

Samedi 10 juin

Dès 17 h 30, la chanteuse originaire d'Évreux Adelys va chanter ses chansons électro-pop devant le public rouennais.

Et à partir de 18 h 45, le groupe rouennais Captain Spark & Royal company viendra chanter ses chansons urbaines.

Un autre artiste sera présent lors de cette journée, mais son nom n'a pas encore été dévoilé.

Enfin à 22 h 10, le Rouennais Petit-Biscuit fera son retour sur scène.

Dimanche 11 juin

La Rouennaise Angèle, alias Just Alone, interprétera ses morceaux folks dès 17 h 30.

Et à 18 h 45, le groupe Couleur Terre, originaire de Coutances, se produira sur scène avec ses chansons afro latinos.

Le groupe La Rue Ketanou, lui, se produira à 20 h 15.

La journée se terminera avec un concert du groupe Tryo.

Mardi 13 juin

L'artiste Meg, originaire de Bayeux, interprétera elle aussi ses chansons, un mélange de jazz et de pop.

Quant au groupe Hot Rod 56 venu de Granville, il se produira à 20 h 15.

Les chanteuses caennaises de D-day Ladies viendront chanter leurs reprises de The Andrew sisters, célèbre trio des années 1940.

Mercredi 14 juin

Le chanteur havrais Oceng Oryema a lui aussi été invité à chanter, à 18 h 45. Son registre musical allie pop et funk.

Issara, chanteuse originaire d'Agon-Coutainville dans la Manche, interprétera ses chansons soul à 20 h 15.

Dès 22 heures, le groupe Earth Wind & Fire expérience by Al Mckay viendra enflammer la scène avec sa disco soul.

Jeudi 15 juin

La chanteuse rouennaise Bad Bad Bird sera présente à 18 h 45.

Dès 20 h 20, le groupe de rock We hate you please die, originaire de Rouen, fera son show.

Enfin, pour terminer la journée, le groupe de rock Trust jouera aussi ses morceaux sur scène.

Vendredi 16 juin

Le groupe The Songwriters, de Mortagne dans l'Orne, se produira à 18 h 15.

Dès 19 h 15, le chanteur franco-israélien Amir chantera également à 19 h 15.

La chanteuse havraise Lotti a elle aussi été conviée, pour chanter à 21 heures.

Pour finir, le chanteur Black M chantera à 22 h 10 pour clore la soirée.

Samedi 17 juin

La soirée commencera par un concert du chanteur Five, originaire de Rugles dans l'Eure, dès 17 h 30.

L'interprète Médine, originaire du Havre, spécialiste du rap, se produira dans la foulée à 18 h 50.

Un troisième artiste chantera après sa prestation, mais son nom n'a pas encore été dévoilé.

Enfin, pour clore les concerts de l'Armada, le célèbre DJ The Avener enflammera le public rouennais à 22 h 10.

Au total, la Région Normandie a investi 2,6 millions d'euros pour l'organisation des concerts. Pour rappel, la dernière édition a rassemblé plusieurs milliers de spectateurs.