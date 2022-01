Cuisine sans pépins avec la tomate

Pour 4 personnes

Préparation : 10 mn

Cuisson : 30 mn + 20 mn

Ingrédients :

8 grosses tomates

5 brins de basilic

1 c. à c de fond pour rôtis

2 c. à soupe d’huile d’olive

Poivre du moulin

Pour la pâte à crumble :

100 g de farine

100 g de beurre mou

75 g de parmesan râpé

3 c. à s. de poudre d’amandes

30 g de pignons de pin

Fleur de sel et poivre

Préchauffez le four à 180°C.Épluchez les tomates, épépinez-les et coupez-les en petits cubes. Hachez le basilic. Mélangez les tomates avec la cuillère de fond pour rôtis et le basilic. Poivrez et répartissez le tout dans un plat à gratin.

Arrosez avec l’huile d’olive et enfournez pour 30 mn.

Préparez la pâte à crumble en mélangeant du bout des doigts la farine avec le beurre, le parmesan, la poudre d’amandes. Assaisonnez.

Lorsque les tomates sont devenues fondantes et qu’il ne reste plus d’eau de cuisson, sortez-les du four et répartissez au-dessus la pâte à crumble. Parsemez avec les pignons et remettez au four pour 15 à 20 mn de cuisson, le temps que la pâte prenne une belle couleur dorée.

Le truc en plus : essayez cette base de crumble salé avec d’autres légumes comme les courgettes, les aubergines, les poivrons, seuls ou mélangés. Servez ce crumble accompagné de mesclun.



