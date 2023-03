Cotentin. Un conducteur flashé à 159 km/h pour 90 autorisés

Les policiers nationaux de Cherbourg et son agglomération ont reçu un renfort de poids pendant onze jours, avec une équipe de CRS à moto venus les épauler. Pendant cette phase de contrôles renforcés, du lundi 6 au jeudi 16 mars, 1 150 véhicules ont été contrôlés et 513 infractions relevées. Un conducteur, positif aux stupéfiants a été contrôlé à 168 km/h pour 90 autorisés, et un autre a été flashé à 159 km/h, également sur une zone limitée à 90.

Les forces de l'ordre ont procédé à 19 rétentions de permis de conduire et 27 immobilisations de véhicule. Les policiers ont noté de nombreux défauts d'assurance, 26 en tout, et 20 conduites sous stupéfiants ont été stoppées.

Cherbourg bénéficie régulièrement de renfort de police pour des opérations de contrôle. Le préfet pourrait en demander aussi pour d'autres villes de la Manche, si un plus grand nombre d'accidents est constaté à un moment donné.