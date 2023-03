Mortagne-au-Perche. La Foire au boudin fait son grand retour, avec deux invités de renom

Elle n'avait plus eu lieu depuis la Covid ! La traditionnelle Foire au boudin débute vendredi 17 mars, pour trois jours, à Mortagne-au-Perche. C'est sa 56e édition avec foire expo, fête foraine, course cycliste, et concours international du meilleur boudin.

À l'heure où la foire commerciale des "4 jours de L'Aigle" n'existe plus, où la récente "Ornexpo" à Alençon n'a pas franchement été un succès, la santé de la Foire au boudin est insolente, avec davantage d'exposants qu'avant la Covid… et même avec deux personnalités pour son inauguration : "le critique gastronomique Périco Légasse et Stéphane Bern qui vient en voisin", précise Dominique Vaux, le président de l'organisation de la Foire au boudin.

Ecoutez ici Dominique Vaud: Impossible de lire le son.

Jean-Claude Gotteri est le Grand Maîstre de la confrérie du Goûte-Boudin. Celle-ci est en charge de déterminer le meilleur boudin parmi quatre cents concurrents lors de cette soixantième édition du concours, avec des enjeux économiques énormes pour le gagnant : "Il multiplie par quinze ou vingt ses ventes de boudin", souligne le Grand Maîstre.