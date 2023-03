Rouen. L'archevêque Mgr Lebrun en Irak pour soutenir les chrétiens 

"Je suis parti avec une délégation de tous les évêques de France du 5 au 9 mars pour rencontrer les communautés chrétiennes d'Irak", relate Monseigneur Dominique Lebrun, archevêque de Rouen. "Chacun sait qu'elles ont subi une persécution de la part de l'État islamique à partir de 2014 jusqu'en 2017. Il y a eu aussi un élan de générosité de la part des Français à leur égard." Lors de son voyage, ce qui l'a le plus touché, c'est "cet élan de reconstruction et de confiance. On peut même parler d'espérance."

"Nous avons rencontré les responsables des Églises de plusieurs confessions chrétiennes comme l'église chaldéenne et l'église syriaque", précise l'archevêque rouennais. "Nous avons prié avec eux et nous sommes allés sur les lieux aussi de martyrs." Et lors de son voyage, plusieurs précautions ont dû être prises. "L'Irak est un pays classé en zone rouge par le gouvernement français donc absolument déconseillé aux touristes. Nous étions en lien avec l'ambassade de France et les deux consuls d'Erbil et de Mossoul. Tout au long du voyage, nous avons été accompagnés pour garantir notre sécurité."

Un troisième voyage en Irak pour l'archevêque de Rouen

"J'étais déjà allé en Irak en l'an 2000 un peu comme un pèlerin puisque c'est la ville d'Abraham", raconte-t-il. "En 2014, j'avais abrégé mon voyage quand j'ai su que Mossoul et Qaraqosh étaient occupés par l'État islamique et que les chrétiens étaient ou chassés, ou obligés de se convertir à l'Islam ou massacrés." Lors de son voyage qui s'est déroulé du dimanche 5 au jeudi 9 mars, "nous avons dû respecter un certain nombre de règles".

"Les populations que nous avons rencontrées sont meurtries aujourd'hui"

Au cours de son périple irakien, Monseigneur Dominique Lebrun a constaté que "les populations que nous avons rencontrées sont meurtries aujourd'hui mais leur espérance en est d'autant plus grande". Selon lui, "entre 2003 et 2023, 90 % des chrétiens ont quitté le pays mais les 10 % restants semblent avoir encore plus d'espoir." L'archevêque a été frappé "de voir l'attention de ces chrétiens irakiens pour le monde entier. Nous communions au même sentiment."

Courant 2024, la délégation des évêques de France prévoit également de se rendre en Égypte.