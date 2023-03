Cherbourg. Pagaille sur les rails et les routes : que s'est-il passé ?

Comment bien commencer la semaine dans les bouchons ? La circulation des trains et sur les routes était compliquée lundi 13 mars, vers 8 h 30 du matin, à Cherbourg, après plusieurs événements. Tout semblait être rentré dans l'ordre avant la mi-journée.

Gare évacuée et retards sur les rails

La gare a été évacuée vers 8 h 45 après l'abandon d'une valise dans le TER n°852203 arrivé en gare de Cherbourg. Les lieux ont été évacués le temps de l'intervention des équipes spécialisées. À 11 h 09, la SNCF a annoncé la fin des opérations : "Les équipes de déminage ont terminé leur intervention." La gare était donc de nouveau accessible.

🚦 #FlashTraficNomadTrain 11h09

🟢Les équipes de déminage ont terminé leur intervention. La gare est de nouveau accessible.

Des perturbations étaient à signaler sur plusieurs trains comme pour le n°3323 en provenance de Paris Saint-Lazare : il a dû s'arrêter à Lison et non à Cherbourg. Le départ d'un autre train au départ de Cherbourg et à destination de Paris, a été reporté de plusieurs minutes.

Bouchons inhabituels sur les routes

Au même moment et à proximité, des automobilistes ont aussi été surpris peu après 8 h 15 dans le quartier de l'hôpital Pasteur et dans le secteur de la gare à Cherbourg. Nombreux d'entre eux se sont retrouvés bloqués, avec des bouchons plus importants que d'habitude. "J'ai été bloquée pendant 15 à 20 minutes dans le secteur, c'était inhabituel", raconte une commerciale habitant Tourlaville. En direction du centre-ville, les rues de Tourville, Louise-Philippe et du Val de Saire ou encore l'avenue Aristide Briand étaient notamment embouteillées alors qu'elles ne le sont jamais.

Ici, des ralentissements observés au pont tournant, à Cherbourg.

Les conducteurs ont donc dû prendre leur mal en patience. Et ce n'était pas forcément la faute au pont tournant mais ce serait en lien avec le chantier du Bus nouvelle génération (BNG) dans le secteur Chantereyne et Naval Group. "Il semble qu'il y avait un problème de temporisation des feux tricolores au niveau de la place de la République", indique Arnaud Catherine, adjoint en charge des mobilités. Par ailleurs, à Chantereyne, les travaux se poursuivent avec la réalisation de la future station de bus et à partir du mardi 14 mars, la circulation s'effectuera sur une seule voie de chaque côté du terre-plein central de l'avenue Cessart. Il faut donc prendre ses précautions !

Autre fait marquant de cette matinée, un tractage a été mené par des syndicats à partir de 9 h 30, sur les routes à proximité de la gare SNCF de Cherbourg, sans compliquer le trafic.