Près de Rouen. Plus de 300 candidatures pour l'exposition Forêt Monumentale à Canteleu

L'exposition de plein air Forêt Monumentale se prépare déjà pour la deuxième saison de l'événement, en 2024. Les dossiers de candidature viennent d'être clôturés. La Métropole de Rouen a ainsi reçu 326 propositions d'artistes issus de plus de 30 pays à travers le monde, dont près de 200 Français. Après un passage par la forêt Verte à Bois-Guillaume, Mont-Saint-Aignan et Houppeville pour la saison 2019-2021 qui a attiré pas moins de 400 000 curieux, l'événement s'installera à partir de juin 2024 dans la forêt domaniale de Roumare, à Canteleu.

Douze œuvres éphémères et une œuvre pérenne y seront ainsi exposées sur un parcours de plus de 4 km. Un comité technique doit se concerter dans les semaines à venir pour étudier et sélectionner, d'ici fin avril, une vingtaine d'artistes parmi toutes ces propositions. Une fois retenus, les artistes pourront bénéficier d'un soutien financier afin de développer leur projet dans le cadre d'un concours restreint avant la réunion d'un jury final qui devra choisir 9 participants sur les 12 œuvres prévues.

Trois œuvres spécifiques

Les trois autres projets ont déjà été définis. Il s'agira d'une œuvre tchèque, afin de faire le lien avec l'autre pays qui accueillera une Capitale européenne de la culture en 2028, puis d'une création contemporaine du territoire, en partenariat avec un établissement d'enseignement supérieur, et enfin une œuvre biosourcée, c'est-à-dire utilisant un matériau de construction local, naturel, sain et à faible empreinte carbone.