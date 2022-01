Fondant chaud au chocolat et velouté au Pommeau de Normandie

Pour 4 personnes

Préparation et cuisson :

moins de 55 mn

Ingrédients:

100 g de chocolat noir

100 g de sucre

50 g de beurre

25 g de farine

25 g de fécule

3 blancs d’œufs

Crème Anglaise:

10 cl lait

10 cl crème liquide

3 jaunes d’œufs

60 g sucre

5 cl de Pommeau

Faire fondre le chocolat au bain-marie. Travailler le beurre jusqu’à consistance d’une pommade dans une terrine préalablement chauffée. Ajouter le chocolat et le sucre, travailler longuement (7 à 8 minutes), ajouter la fécule et la farine et bien mélanger. Battre les blancs en neige très ferme et les ajouter délicatement à la préparation. Verser dans des ramequins beurrés et farinés. Cuire au four thermostat 170 pendant 30 minutes.

Crème anglaise au pommeau :

Faire bouillir la crème et le lait. Battre les jaunes avec le sucre puis ajouter en fouettant le mélange crème et lait. Remettre sur le feu pour faire épaissir la crème tout en fouettant et sans faire bouillir. Débarrasser, ajouter le Pommeau et laisser refroidir. Dresser sur une assiette le fondant chaud, mettre la crème anglaise autour.







