Le Fushia, rue Saint Jean

Pour déjeuner, trois plats du jour «dont au moins un poisson» sont proposés par Manoelle et Serge Froget. Couple dans la vie, au travail, c'est madame le chef et monsieur en salle.



Ambiance feutrée

Depuis juillet 2006, ces anciens Saint-Lois oeuvrent au bien être de leurs convives. Avec un plat du jour à 7,80 euros, une formule entrée et plat de jour à 11,10 euros et une formule entrée, plat du jour, dessert à 14,20 euros, il y en a pour tous les goûts et les porte-monnaie. Je me laisse séduire par un jambon grillé et les frites maison mais le pavé de saumon sauce tomate basilic accompagné de riz, ou le sauté de veau marengo tagliatelles retenus par mes voisins, auraient tout autant pu me tenter. J’accompagne mon plat d’un quart de rosé gouleyant et bien frais (2,90 euros). Et pour finir, je déguste une excellente mousse saveur chocolat.

Le service fut prévenant et rapide. Pour les plus pressés, l’établissement propose aussi des snack. On peut déjeuner jusqu’à 14h30.

Le Fushia fait également bar et salon de thé, mais ferme ses portes vers 18h30.

Pratique : Le Fushia, 98 rue Saint Jean à Caen. Tél. 02 31 86 14 50.



