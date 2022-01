Le haricot, ne le laissez pas filer!

Pour 8 personnes.

Ingredients : 500 g de haricots verts, 2 barquettes de tomates-cerises, 1 laitue, 1 botte de radis, 1 concombre, 8 petits oignons nouveaux, 4 œufs durs, 1 boîte d’anchois, 200 g de thon au naturel, quelques branches de basilic. Pour la sauce : 1 échalote, thym frais, persil, 4 cuil. à soupe d’huile d’olive, le jus d’un citron, sel et poivre du moulin

Équeuter les haricots verts Les faire cuire 30 minutes à la vapeur. Nettoyer les radis, les fendre en quatre. Laver le concombre, ne pas l’éplucher et le couper en rondelles ou en morceaux. Couper les œufs en quatre et les tomates en deux. Laver et essorer la salade. Éplucher, laver et couper les oignons. Égoutter et émietter le thon. Pour la vinaigrette : Éplucher et émincer finement l’échalote. Dans un saladier, mélanger l’échalote, l’huile d’olive, le jus de citron, le thym frais émietté, le persil, le sel et le poivre du moulin. Au moment de servir, mélanger tous les ingrédients dans un grand saladier ou bien dans des assiettes individuelles. Assaisonner de vinaigrette et décorer d’anchois et de feuilles de basilic.