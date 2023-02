Patrimoine. Lettre ouverte au Président : 131 parlementaires au chevet de nos églises

Dans une lettre ouverte adressée au chef de l'État et publiée le week-end dernier par le Journal du Dimanche, cent trente-et-un parlementaires de la droite et du centre appellent à défendre "nos petites églises rurales", qui constituent selon eux "l'âme de la France".

"Les communes sont asphyxiées, étouffées par la prolifération des normes et des dépenses obligatoires… Elles n'ont plus les moyens d'entretenir leurs églises", dénoncent les parlementaires, parmi lesquels la députée LR de la deuxième circonscription de l'Orne Véronique Louwagie et le sénateur LR ornais Vincent Segouin.