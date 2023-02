Cherbourg-en-Cotentin. Au musée Thomas-Henry, une nouvelle toile de l'artiste Jean-François Millet

Le musée Thomas-Henry de Cherbourg comptera 80 œuvres de Jean-François Millet, peintre de renommée dans le nord-Cotentin, dans le courant de l'année 2023. L'établissement s'est porté acquéreur d'une huile sur toile datant de la jeunesse de l'artiste, "Joseph vendu par ses frères".

Un tableau au prix de 30 000 €

Le tableau est attendu en février au sein de ses collections pour être d'abord rénové. La date pour être visible au grand public n'a pas encore été communiquée. L'œuvre a été réalisée entre 1837 et 1839 par Jean-François Millet lorsqu'il était élève à l'école des Beaux-Arts à Paris. Il s'agit d'une esquisse peinte mais non signée. "Cette œuvre, initialement proposée au prix de 35 000 €, a été négociée à la baisse au prix ferme de 30 000 €", indique Catherine Gentil, adjointe à la culture. "Nous avons reçu un soutien financier du Fonds régional d'acquisition des musées (FRAM) et de la Société des amis des musées de Cherbourg et du Cotentin (SAMMCC), respectivement de 14 500 € et 1 000 €." La Ville de Cherbourg-en-Cotentin abonde l'achat de l'œuvre à hauteur de 14 500 €.

Le deuxième musée de Jean-François Millet

"Les opportunités ne sont pas courantes de pouvoir enrichir notre fonds, il y a très peu de tableaux de Jean-François Millet mis en vente", ajoute Catherine Gentile, adjointe à la culture de Cherbourg-en-Cotentin. Les dernières acquisitions par la Ville de tableaux du peintre – La Charité, L'Orage et Prométhée – remontent à 2001 et 2002. Le musée est le deuxième en France après celui d'Orsay pour son fonds d'œuvres de Jean-François Millet. Les œuvres exposées sont très liées au contexte cotentinois.