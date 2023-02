Football. Le centre de formation du FC Rouen à l'honneur en Coupe Gambardella

Après la réserve rejetée du Paris FC, le club du FC Rouen tentera de battre, avec son équipe U18, l'AS Monaco lors du 8e de finale de la Coupe Gambardella qui se disputera dimanche 19 février, à partir de 14 h 30. "Le Paris FC a mis une réserve sur un joueur de mon groupe qui avait eu trois cartons jaunes et qui devait purger un match de suspension, ce qu'il a fait en Coupe de Normandie", explique le coach des Diablotins Julien Daviet. "Ils ont avancé le fait que le joueur appartenait au championnat de National, ce qui n'est pas le cas parce qu'il est avec les U18 en Régional 1, donc on était plutôt confiant parce qu'on savait qu'on était dans les clous."

La Gambardella dans l'ADN du club

Et ce ne sera pas la première fois que le club rouennais brille dans cette compétition qui a lieu chaque année entre les moins de 19 ans des clubs de football français. Le FCR a plusieurs belles épopées à son actif. "C'est une belle vitrine. Cela montre le travail de la formation. Cette Coupe n'était pas l'objectif prioritaire du club. On est plutôt sur la montée en U19 Nationaux et on joue d'ailleurs pour regagner la première place, mais plus les tours passent, plus ça le devient forcement, on se prend au jeu. C'est plutôt positif pour le club, pour montrer qu'on travaille bien au niveau de la formation à Rouen."

Le FC Rouen face à l'ogre monégasque

Certains joueurs pourraient profiter de cette occasion pour taper dans l'œil des recruteurs. "On a notre capitaine qui a les qualités pour évoluer au-dessus. Je lui souhaite et je l'espère, ça serait une belle récompense pour le FC Rouen d'avoir un joueur qui connaisse le monde professionnel."

Devant les Rouge et Blanc se dressera donc un club phare de la formation qui aura notamment vu le prodige Kylian Mbappé sortir de ses rangs il n'y a pas si longtemps. "Jouer l'AS Monaco qui est une référence de la formation en France, il y a de l'excitation. J'y crois parce que le foot est bien le seul sport où le petit peut battre le gros, sinon on ne jouerait pas le match. Il faudra souffrir et se surpasser pour créer ce qui serait un véritable exploit, appuie le coach. La motivation viendra d'elle-même. On n'aura pas besoin d'insister. Il ne faut pas avoir peur, c'est que de l'excitation, c'est onze jeunes hommes contre onze, il faut se donner a 200%. Ils sont meilleurs que nous, mais on se donnera toutes les chances."

Et ce match tant attendu pourrait, selon la volonté du club, se dérouler au stade Robert-Diochon, où évoluent les pros. "Pour l'instant, il y a une volonté du club de jouer là-bas. Moi, sportivement, je préfèrerais jouer à Pierre-Lefrançois parce qu'on a nos repères, et c'est aussi un petit chaudron avec l'ambiance qu'on a connue contre le Paris FC, mais on serait aussi très content d'aller à Diochon. Les joueurs, le staff, on est partagés et on prendra la meilleure décision, qui sera prise en commun, et, quoi qu'il arrive, on jouera le match pour le gagner."