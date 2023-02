Caen. Grève du 7 février : quelles perturbations dans l'agglomération ?

Un nouveau mouvement de grève contre la réforme des retraites est annoncé mardi 7 février. Il ne sera pas sans conséquences pour plusieurs services de Caen et de son agglomération. On fait le point.

Trains

La circulation des trains sera à nouveau perturbée. La SNCF indique que "29 % des trains et cars réguliers circuleront sur les lignes normandes". Quelques circulations seront assurées sur la ligne Paris-Caen-Cherbourg et Caen-Lisieux.

La SNCF invite les voyageurs à reporter ou annuler leur voyage quand c'est possible. Si ce n'est pas possible, chacun est invité à consulter les horaires en temps réel sur le site Nomad Train ou sur l'application SNCF Connect. Pour plus d'informations, cliquez ici.

Transports en commun

Des perturbations sont aussi à prévoir sur le réseau Twisto de Caen la Mer. En raison de la manifestation prévue à 10 h 30 au départ de la place Saint-Pierre, tous les arrêts de tram et de bus du centre-ville ne seront pas desservis de 10 heures jusqu'à la fin de la manifestation. Le réseau Twisto invite les voyageurs à se tourner vers des arrêts de report. Retrouvez tout le détail des lignes impactées ici.

Écoles

Si vous êtes parents, il va falloir vous organiser. Dans les écoles, un service minimum d'accueil est mis en place dans trois écoles de la ville, de 8 h 30 à 16 h 30. Dix écoles sont concernées.

L'école Clos Herbert accueille les enfants de cette école, mais aussi de l'école Léopold Sédar Senghor, la Pigacière et Les Vikings. L'école Reine Mathilde accueille ceux de la Venelle aux Champs, Vieira Da Silva, Louis le Chatelier et Reine Mathilde.

Enfin, les enfants scolarisés dans les écoles Michel Trégore et Jean Moulin (élémentaire) seront accueillis à l'école Michel Trégore.

La Ville précise que la restauration scolaire ne sera pas assurée dans les écoles. Les parents sont invités à préparer un repas froid pour leur enfant.

Équipements sportifs

Le mouvement de grève va aussi impacter les équipements sportifs de l'agglomération. La piscine Montmorency d'Hérouville-Saint-Clair sera fermée au public de 18 heures à 20 heures (le créneau de 12 heures à 13 h 30 est maintenu). Il n'y aura pas de service d'accueil à la piscine du Chemin-Vert de 12 heures à 14 heures et de 17 heures à 20 heures. Quant à la patinoire de Caen, elle sera fermée au public de 21 h 30 à 23 h 30.