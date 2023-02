Calvados. En piste avec l'événement Roul'Roule à Trouville-sur-Mer

Rendez-vous à partir du samedi 4 février et jusqu'au 5 mars sur le Parking des Bains, à Trouville-sur-Mer, à côté de la Halle aux poissons, pour montrer vos plus belles figures en patins à roulettes.

Cette année, l'office de tourisme de Trouville innove avec "Roul'Roule" et vous propose de rouler en famille, entre amis ou en solo sur le thème "Disco". C'est une piste de 300 m2 qui vous accueille tous les jours, de 10 heures à 20 heures, et en nocturne jusqu'à 22 heures le vendredi et le samedi.

Pour vous restaurer, un chalet gourmand vous propose des gourmandises et des boissons.

• Samedi 4 février, à 11 heures

Inauguration de la piste de roller avec une démonstration de Roller Dance.

• Les lundis 13, 20 et 27 février, de 10 heures à 12 heures.

Cours de patin à roulettes en vous amusant avec un moniteur de l'atelier C8C.

• Les vendredis 17, 24 février et 3 mars, de 10 heures à 12 heures.

Cours de roller dance avec un moniteur de l'atelier C8C.

Sur réservation auprès de l'office de tourisme : 02 31 14 60 70.

Tarif : 2 € à la réservation + prix d'une entrée sur la piste, à régler sur place.

• Tous les samedis soir, de 20 heures à 22 heures.

Soirées disco sous la boule à facettes, avec vos meilleures tenues fluo, à paillettes, métallisées et tout accessoire dans le thème !

Tarifs : 6 € l'entrée avec location de patins, 4 € l'entrée sans location de patins.

Cela va peut-être rappeler des souvenirs à certains d'entre vous. Amusez-vous bien !