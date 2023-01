Rouen. Astérix et Obélix, un classique toujours vendu en librairie

Par Toutatis ! Mercredi 1er février, le film de Guillaume Canet Astérix et Obélix : l'Empire du milieu sort dans les salles de cinéma. Et le casting réunit des grands noms comme Marion Cotillard qui jouera le rôle de Cléopâtre, Gilles Lellouche en Obélix, Guillaume Canet en Astérix ou encore Vincent Cassel en Jules César. Mais avant d'être un film, il ne faut pas oublier que l'histoire d'Astérix et Obélix provient surtout d'une bande dessinée. À Rouen, la librairie Au grand nulle part, spécialisée dans les ouvrages du neuvième art, continue d'en vendre.

"C'est une série classique qui est assez demandée"

Fred Sendon est responsable de la librairie Au grand nulle part de Rouen. Pour lui, Astérix et Obélix, "c'est une série classique qui est assez demandée. Des gens complètent leur collection ou la découvrent. Ça fait partie du patrimoine. Quand on parle de bande dessinée, on pense à Astérix et Obélix". Le libraire souligne le travail de l'un des créateurs de la célèbre bande dessinée. "René Goscinny a réussi à amener une bande dessinée tout public, avec différents niveaux de lectures. Quand on est enfant, on aime voir Astérix et Obélix distribuer des baffes et quand on est plus grands, on voit les petits clins d'œil par rapport à la société."

Mercredi 8 février, un album illustré du film Astérix et Obélix : l'Empire du milieu sortira en librairie.

• Lire aussi. [Quiz]. Astérix et Obélix : testez vos connaissances !