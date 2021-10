Plus chic, la Wrangler

Ayant changé plusieurs fois de propriétaire ces cinquante dernières années, la célèbre marque américaine a eu une histoire mouvementée.

Mais tout se passe comme si rien ne pouvait altérer la vigueur de sa légende, bâtie sur les exploits de ses 4x4 sur les terrains les plus accidentés de la planète.



Désormais intégré au groupe Fiat, Jeep revient dans l’actualité automobile avec la Wrangler, son modèle le plus emblématique en tant que lointain héritier de la fameuse “Jeep” du D-Day. Le plus fascinant est que, dans notre pays, une Jeep sur deux est actuellement une Wrangler. Un résultat lié à l’apparition des quatre portes sur la dernière génération, comme de motorisations diesel.



Pour 2011, l’intérieur a été rénové pour devenir plus cossu, jusqu’au volant et aux contre-portes. Le hard-top peut désormais être couleur caisse, et bénéficie de vitres latérales arrière et d’une lunette agrandies.

Parmi l’enrichissement de l’équipement, on note l’apport de rétros électriques et de phares automatiques.



Enfin, le 4 cylindres diesel 2.8 CRD reçoit une culasse en alu et passe de 177 ch à 200 ch, avec un malus qui tombe d’une tranche (750 €) grâce à des rejets de CO2 plus limités. A l’usage, il s’avère discret, un peu plus lourd à mener sur la 4 portes, sans doute à cause du poids.

La deux portes est un régal à conduire, vive et agile, y compris hors goudron où la Wrangler ne cache pas son grand savoir-faire (à partir de 28 200 €). D’autant que la version Rubicon continue d’affirmer son caractère 4x4 avec des vitesses plus courtes et un blocage de différentiel qui répartit le couple à parts égales sur chaque roue.