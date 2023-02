[Reportage] Seine-Maritime. La Mission Bern choisit le colombier atypique de La Mailleraye-sur-Seine

Il fait partie de ces joyaux invisibles de ce que l'on appelle parfois le "petit patrimoine". Sur la commune d'Arelaune-en-Seine, à La Mailleraye-sur-Seine, un colombier, situé sur une île au bord d'une mare, a été retenu comme le projet seinomarin 2022 de la Mission Bern, ou Mission du patrimoine, financée par le Loto du patrimoine.

Maryline Orange et Claude Cardon, qui sont propriétaires des lieux et habitent la maison en face, ont fait leurs propres recherches pour en apprendre davantage sur cet édifice, qui n'a pas encore livré tous ses mystères. Mais il semblerait qu'il n'ait pas toujours été à cet endroit. Des plans anciens, de 1697 jusqu'à 1817, montrent un colombier dans la basse-cour du château de la Mailleraye. Dans un plan de 1852, qui précède de peu la disparition du château, le colombier n'apparaît plus dans la basse-cour mais sur l'ile du hameau de la Ménagerie, son emplacement actuel, auprès de bâtiments qui appartenaient également au château, ce qui laisse penser qu'il a été déplacé.

Des éléments rarissimes

Mais à quoi servait alors ce colombier ? "Il se trouvait probablement au cœur de jardins d'agrément, d'un lieu de promenade", suppose Claude Cardon. Il a en tout cas été rendu remarquable et atypique par des éléments rarissimes sur de tels bâtiments : une corniche sculptée, des meurtrières, une forme d'ogive gothique au-dessus de la porte… "On suppose que ces éléments ont été rajoutés, probablement pour de la décoration", note Maryline Orange. Avec une chapelle toute proche, le colombier serait en tout cas l'un des seuls vestiges du château du XVIe siècle. Étant donné son état de péril, les propriétaires passionnés, une fois à la retraite, ont monté un dossier pour la Mission patrimoine. "On ne s'y attendait pas, mais le dossier a été retenu tout de suite !"

Ouvrir les lieux au public

"C'était un bon dossier, chez des particuliers, sur un beau bâtiment avec un aspect environnemental… Le comité veut de la diversité. Ce dossier n'avait pas véritablement de concurrents", précise Olivier Gronier, délégué régional de la Fondation du patrimoine. Au carrefour entre le patrimoine historique et le patrimoine naturel (lire par ailleurs), les propriétaires entendent pouvoir ouvrir régulièrement les lieux au public pour faire connaître l'histoire du château et sensibiliser à la préservation des espaces naturels. Il pourrait intégrer un parcours touristique de la ville, des visites pédagogiques pour les scolaires et ouvrir lors de manifestations particulières comme les Journées du patrimoine, Pierres en lumières, la Fête des mares ou la Nuit de la chouette.