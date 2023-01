Sortie. Dans l'Orne, des rendez-vous pour découvrir les oiseaux du jardin

Savez-vous différencier une mésange noire d'une mésange huppée ou d'une mésange charbonnière ? L'Association faune et flore de l'Orne (AFFO), en partenariat avec le Groupement ornithologique normand (GONM) et la Ligue de la protection des oiseaux (LPO), organise des "rendez-vous découverte" samedi 28 et dimanche 29 janvier dans plusieurs communes du département.

Ecoutez ici : Jacques Bellanger, de l'AFFO Impossible de lire le son.

Le samedi, une animation pour comprendre comment se déroule un comptage d'oiseaux est prévue. Le dimanche, accompagné d'un bénévole, le public se verra remettre des photos d'oiseaux et il aura pour mission de les repérer sur les arbres, dans l'herbe et dans le ciel. L'objectif est à la fois d'apprendre à reconnaître les différentes espèces et d'assurer un comptage. Les sorties sont gratuites et ouvertes à tous. Pour être au top, les participants peuvent apporter leur paire de jumelles. La sortie dure une heure.

Programme du week-end

Samedi 28 janvier :

- Initiation au comptage des oiseaux du jardin, à 9 heures, au parking du plan d'eau de la Ferté-Macé.

Dimanche 29 janvier : comptage des oiseaux

- À Alençon, à 10 heures, au parc des promenades

- À Argentan, à 10 heures, à l'entrée du plan d'eau

- À Bellême, à 10 heures, devant l'office de tourisme

- À Longny-au-Perche, à 10 heures, au parc Émile-Jumeau

- À Lonrai, à 10 heures, au parking de la salle de l'Éclat

- À Mortagne-au-Perche, à 10 heures, au jardin de la mairie

- À Sées, à 10 heures, au cours des Fontaines

- À Essay, à 10 heures, à la salle Yves Turiault