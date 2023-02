Orne. La Ceriséenne ouvre l'année de courses

L'association Sport et Loisirs, section "course à pied" de Cerisé, près d'Alençon, organisera une nouvelle édition de La Ceriséenne le dimanche 26 février, après deux années "off" pour cause de Covid.

"C'est à chaque fois la première course de l'année sur route et chemin dans l'Orne, souligne Amélie Lecomte, qui préside l'équipe de bénévoles qui s'activent en coulisses. La Ceriséenne est née pour mettre de l'animation dans la commune, mais rapidement, tous ceux qui courent ont mis l'épreuve à leur calendrier, pour faire une remise en jambes de début de saison."

Solidarité avec Ava

Chacun a entendu parler d'Ava, cette fillette née sans oreilles, qui doit subir de coûteuses opérations. Une marche solidaire ouverte à tous en faveur de l'association Une chance In'Ouie pour Ava ouvrira cette journée du 26 février, dès 9 h 15 (3 €, inscription à la salle des pommiers à partir de 8 h 30) sur un parcours balisé à allure libre. Puis, ce seront les courses gratuites des enfants (sur autorisation parentale) : à 9 h 30 sur six cents mètres pour les écoliers de maternelle et de CP, à 9 h 40 pour les autres écoliers de primaire sur mille mètres. Puis à 9 h 55 pour les collégiens sur 1 500 mètres : "C'est nouveau, mais les ex-écoliers trop jeunes pour courir les courses des adultes n'avaient plus d'épreuve à disputer lorsqu'ils entraient au collège. Cette année, on a répondu à leur demande de participer", souligne Amélie Leconte.

Une ou deux boucles

À 10 h 30, le départ sera donné simultanément pour les deux courses de La Ceriséenne qui sont destinées aux adultes, sur six ou de douze kilomètres. "C'est au choix, en fonction des désirs et des capacités de chacun, explique Amélie Leconte. Les deux parcours sont relativement plats autour de Cerisé, alternant sections goudronnées et chemins. Comme chaque année, ce sera un très bon entraînement pour Alençon-Médavy, dont l'ultime édition sera disputée un mois plus tard." Quant aux participants, "la distance de 6 kilomètres permet à Monsieur ou Madame tout-le-monde de participer à La Ceriséenne, même si chaque année quelques stars régionales de la course à pied s'alignent au départ".

Certificat médical de pratique de la course à pied en compétition obligatoire lors de l'inscription à 10 € qui se fait exclusivement sur timepulse.fr jusqu'au lundi 20 février.