Granville. L'équipe d'organisation du carnaval dans les starting-blocks

Le décompte est lancé avant le carnaval de Granville. Les bénévoles s'activent autour de leurs chars, et la Ville aussi se prépare. On peut apercevoir les délimitations de zones de sécurité dans certains endroits quand on lève la tête. Autre signe, et beaucoup plus visible, les ronds-points sont décorés de statues : ici un Sacha de Pokémon, là un footballeur… Les enfants des centres de loisir de la commune et de celles autour, qui ont donné leurs idées, ont participé à la préparation.

Quelque chose semble se préparer à #Granville... mais quoi ? @CarnavalGranvil pic.twitter.com/KnghkDl33d — Tendance Ouest 50 (@tendanceouest50) January 25, 2023

Cette initiative est portée notamment par l'équipe d'organisation de l'événement. Et elle est, elle aussi, dans les starting-blocks, après deux ans d'absence pour cause de Covid. "On a tous envie de repartir et ça fait un bien fou de ce dire que oui, cette année, c'est reparti", s'enthousiasme Laurence Bonamy, du conseil d'administration et de la commission jeunesse. "On reprend les habitudes. Elles ne sont pas perdues. On remet tout en place et il y a un élan extraordinaire", note-t-elle.

Cette envie et cet élan ne sont, pour elle, pas que du fait des équipes des chars ou de l'organisation, mais aussi de "toute la population, toutes les personnes qui sont vraiment intéressées par le carnaval", assure Laurence Bonamy. Elle pense aussi à tous ceux qui ne le connaissent pas. "On sait bien qu'il y a de nouveaux arrivants dans la région qui en ont entendu parler. Et après deux ans, ils ne l'ont pas forcément connu. On a hâte de leur présenter vraiment ce carnaval", appuie-t-elle.

Le carnaval de Granville, c'est du 17 au 21 février.

• Lire aussi. Granville. Les Bretons de Soldat Louis pour le concert d'ouverture du carnaval