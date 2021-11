Suicide d'un agent municipal à Petit-Couronne: le choc

L'homme, âgé de 43 ans, a été retrouvé mort, vers 10h, par d'autres agents, dans un local municipal. Père de cinq enfants, employé depuis 20 ans à la commune de Petit-Couronne, et chef d'orchestre de la fanfare municipale, il travaillait au service de la voirie. "Cela a été un choc pour les collègues qui ont trouvé le corps, mais aussi pour l'ensemble des employés et des élus", a témoigné Dominique Randon, le maire de Petit-Couronne. "C'est la première fois que cela nous arrive".

L'après-midi, un psychologue de la fonction publique a été dépêché sur place et a rencontré les employés les plus touchés par cette mort. Jeudi 7 juillet, une réunion collective et des cellules spéciales vont être proposées aux agents municipaux. Ceux qui le souhaitent pourront s'entretenir avec un psychologue. Il est impossible pour l'heure de savoir si ce suicide a un lien avec les conditions de travail de l'employé. Il n'aurait laissé aucune lettre expliquant son geste.

Une enquête est menée par la police municipale pour établir les circonstances exactes du drame.