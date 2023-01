Cherbourg-en-Cotentin. Environ 8 % de la population va être recensée en 2023

Durant six semaines, du jeudi 19 janvier au samedi 25 février 2023, environ 3 700 foyers de Cherbourg-en-Cotentin seront recensés par la Ville, avec le soutien de l'Insee. "Cela représente 8 % de la population totale, indique la commune nouvelle. Pour l'occasion, 18 agents recenseurs ont été recrutés. Ils assureront le lien entre les habitants et la collectivité pour cette opération désormais annuelle. Y répondre est obligatoire."

Des données protégées et anonymes

"Le recensement de la population permet d'établir une photographie chiffrée de la population municipale, de connaître sa diversité et son évolution", indique Pierre-François Lejeune, adjoint à l'administration générale à la Ville de Cherbourg-en-Cotentin. L'Insee fournit ainsi des statistiques sur les habitants et les logements, leur nombre et leurs caractéristiques : répartition par sexe et âge, professions, conditions de logement, modes de transport, déplacements domicile-travail, etc. Les informations collectées à cette occasion, protégées et anonymes, aident les communes à prévoir l'avenir.

Un courrier sera envoyé aux habitants concernés dans leur boîte aux lettres. Les modalités de participation au recensement y seront indiquées. Les réponses sont principalement attendues via le site internet de l'Insee. En cas de difficultés, il est toujours possible de contacter l'agent recenseur responsable du secteur afin d'obtenir les formulaires sous format papier.