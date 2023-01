Rouen. Retraites : une manifestation en soirée pour convaincre aussi les non-grévistes

Peut-on être opposé au mouvement contre la réforme des retraites, sans être toutefois gréviste ? "C'est exactement mon cas", lance d'emblée un manifestant interrogé dans les rangs du rassemblement rouennais, mercredi 25 janvier dans la soirée, sans souhaiter en dire plus.

Avec ce rendez-vous à 18h devant l'hôtel de ville pour une "retraite aux flambeaux", l'intersyndicale cherche à mobiliser aussi les non-grévistes. Marie-Hélène Duverger, de l'union syndicale Solidaires 76 croit dur comme fer à la grève et au blocage de l'économie, mais mesure l'utilité de ces actions. "L'idée de la manifestation en soirée, c'est évidemment de permettre à celles et ceux qui ne sont pas en grève cette semaine d'être dans la rue. On espère que ça va donner envie à d'autres de nous rejoindre dès la semaine prochaine."

"Les gens en situation précaire ne peuvent pas toujours faire grève"

Dans la manifestation, Virginie Bottais, thérapeute, apprécie l'horaire. Car si elle fait grève dès qu'elle le peut, son travail ne le permet pas toujours. "Égoïstement parlant, quand c'est le matin, ce n'est pas toujours facile pour moi. Je suis ravie que ce soit en fin de journée, et je pense que ça a toujours un impact", explique-t-elle, même si elle se renseigne désormais en amont des mobilisations pour prendre ses dispositions et y participer au maximum. Karine Soposki, formatrice, est, quant à elle, de toutes les mobilisations. "En 1995, mon mari a fait un mois et demi de grève alors que j'étais au chômage avec trois enfants", se souvient-elle. Mais elle juge utiles ces formes de mobilisations, popularisées pendant le mouvement des gilets jaunes qui se rassemblaient souvent le samedi. "Les gens qui sont en situation précaire ne peuvent pas toujours faire grève, quand on a une famille et un loyer à payer."

Manifestation aux flambeaux contre les retraites Impossible de lire le son.

La question de la mobilisation dans la durée des grévistes contre la réforme va forcément se poser. L'intersyndicale pourra à nouveau compter ses sympathisants lors de la prochaine journée d'action interprofessionnelle, mardi 31 janvier.