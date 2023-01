Sud-Manche. Violence sur un élève : le directeur d'une école sanctionné pour faute grave

C'est une décision lourde de conséquence qu'a prise le rectorat de l'académie de Normandie. Le 6 janvier dernier, l'administration a choisi de résilier le contrat d'enseignement du directeur de l'École Sainte-Marie de Percy-en-Normandie. C'est une décision pour "faute professionnelle grave", selon le rectorat. Jérôme Yver ne peut ainsi plus être directeur.

Une condamnation en justice

La faute qui a entraîné cette décision est la condamnation du directeur, le 6 avril 2022, par le tribunal de Coutances. Il a été condamné pour des "faits de violences" sur un enfant de sa classe pendant l'année scolaire 2020-2021. Il a reçu une amende avec sursis et des dommages et intérêts envers les parents et l'enfant, explique la Direction de l'enseignement catholique de la Manche. Cette condamnation n'est pas inscrite au casier judiciaire de Jérôme Yver.

Lui conteste la décision du rectorat, la trouvant disproportionnée, et a intenté deux recours. Le premier envers le ministre de l'Éducation, et le second auprès du tribunal administratif.

En attendant les résultats de ces recours, la Direction diocésaine de l'enseignement de la Manche a choisi de nommer un nouveau directeur. Jérôme Yver reste directeur du Collège Saint-Joseph de Villedieu-Rouffigny, a décidé le Conseil de tutelle de l'Enseignement catholique de la Manche.