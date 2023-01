Caen. Romane Lemière, de l'anorexie aux marathons

Un pas après l'autre. Ce livre, sorti le mercredi 11 janvier, fait double sens. Romane Lemière raconte à la fois son combat contre l'anorexie et sa passion pour la course à pied. Écrire ? L'idée a germé en mars 2021. "J'ai été contactée par Sylvain Letouzé qui avait écrit un article sur moi pour parler de mon histoire (dans les colonnes de La Manche Libre, ndlr) et Frédéric Veille, de City Editions. J'écris sur les réseaux sociaux depuis quelques années. Je me suis dit que ça pouvait aider", raconte de prime abord la jeune Manchoise de 23 ans, originaire de Coutances et étudiante en Master Management du sport en STAPS à Caen.

"Une manière de tourner la page"

Son prochain objectif ? Le semi-marathon de Paris en moins d'1h18. - Romane Lemière

C'est justement en arrivant à l'université qu'elle tombe malade, en 2017. "J'ai mal vécu le départ du domicile de mes parents. J'allais courir pour combler le vide et j'ai commencé à moins manger, pour courir plus vite et devenir meilleure", se remémore Romane. Un cercle vicieux s'enclenche. "Manger me dégoutait. Je ratais des repas. Je ne me rendais pas compte que c'était grave." Jusqu'au jour où la jeune femme perd presque 20 kg en quatre mois. En décembre 2017, la balance affichait 36 kg. Son corps lâchait. "Je faisais des malaises quand je rentrais, je ne pouvais plus courir plus de trente minutes." Alors qu'elle refuse l'hospitalisation, un déclic se fait dans sa tête. "Je devais remanger pour pouvoir continuer à courir." La jeune athlète retrouve une alimentation début 2019. Elle a aussi été suivie par un psychologue. Aujourd'hui, elle va bien. "Je ne sais pas quel poids je fais, mais je me sens bien dans mon corps, je n'ai pas de frustrations." Écrire ce livre a aussi servi de thérapie. "Je veux partager l'expérience et montrer aux gens qu'il existe une porte de sortie. Pour moi, c'est une manière de tourner la page", conclut la jeune athlète.