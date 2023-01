Côte de Nacre. Il se masturbe devant un jeune couple

Un homme âgé de 58 ans était jugé jeudi 19 janvier à Caen, pour s'être exhibé nu en se masturbant devant une jeune fille et son compagnon. La première était présente à l'audience, en pleurs. Les faits se sont produits le 18 mai 2022, sur une plage familiale de Merville-Franceville.

Pas la bonne zone

Les jeunes gens étaient venus pique-niquer. Un homme nu s'approche d'eux, en touchant son sexe. Le couple appelle alors les gendarmes. À l'arrivée des forces de l'ordre, le prévenu se rhabille en disant : "J'ai fait une connerie." Sur une plage plus isolée de Merville, le naturisme est autorisé, mais il était hors zone.

À la barre, il reconnaît qu'il regardait le couple et qu'il est venu vers lui avec des gestes inappropriés. La présidente lui demande d'expliquer les raisons de son comportement. Réponse du quinquagénaire : "Une pulsion, possible, mais je ne bois pas d'alcool. Ça fait plus de cinq ans que je vais sur la plage des naturistes. Je ne savais pas que j'étais hors zone."

La victime est traumatisée

L'homme avait déjà été interpellé pour un cas d'exhibitionnisme, qu'il justifie en rétorquant qu'il était simplement "en train d'uriner sur un arbre". La victime, trop éprouvée, n'a pu s'exprimer à la barre. Son avocate explique que "c'est une violence pour cette jeune fille qui a eu déjà un parcours pénible. Elle et son compagnon étaient venus pour passer un agréable moment sur cette plage et maintenant, elle ne peut plus y aller". La procureure dit "comprendre l'émotion de la jeune fille" et la remercie d'avoir eu le courage de venir.

Le prévenu lui a présenté ses excuses. Il est condamné à 3 mois de prison avec sursis probatoire de 18 mois, obligation de soins, inéligibilité pendant 5 ans, amende de 124 euros. Il devra indemniser sa victime : 300 euros pour préjudice moral et 600 de frais d'avocat.