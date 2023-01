Normandie. Grève dans les transports en commun : les usagers s'organisent

En raison du mouvement de grève annoncé jeudi 19 janvier, plusieurs secteurs d'activité ont communiqué leur préavis de grève comme la SNCF et le réseau Astuce à Rouen. Mais comment aller au travail ou à l'université ? C'est ce que se demandent les usagers quotidiens des transports en commun de l'agglomération rouennaise.

Les usagers des trains normands s'interrogent

Mehmet Eozyomen, étudiant, habite à Vernon. Avec les perturbations des trains à cause des grèves, il ne sait pas encore s'il pourra se rendre à l'université. "S'il n'y a pas de train, j'essaierai d'appeler un ami qui a une voiture." Loren Backenga, elle, fait cinq allers-retours par semaine entre Val-de-Reuil et Rouen pour aller au travail. "Si mon train est annulé et que je ne peux pas non plus prendre le bus, je devrais demander à quelqu'un de m'amener à mon travail. Et si vraiment ce n'est pas possible, je devrais poser un RTT, mais ça va sûrement poser problème à mes collègues."

Collégiens, lycéens et étudiants impactés par les grèves

Raphaël Pereira Pinto est collégien. Lorsqu'il prend le train, il a environ 40 minutes de trajet. Pour se rendre au collège jeudi 19 janvier, "ce sera sûrement mes parents qui vont m'y amener, mais comme on n'a qu'une voiture pour toute notre famille, c'est compliqué". Et il n'est pas le seul à être dans l'incertitude. Marius Godeman est lycéen à Fécamp. "Je prends le train les lundis, jeudis et vendredis. Moi, je ne pourrai pas aller au lycée parce que mon train est annulé. Je rattraperai les cours comme il faut, mais ce n'est pas l'idéal." Jade Seuget, elle, est étudiante. D'habitude, elle prend le train entre trois et quatre fois par semaine. "Je ne pourrai pas aller à la fac non plus parce que, même si je prenais ma voiture, ce serait compliqué à cause des bouchons. En plus, comme je paye l'abonnement du train, ça me ferait perdre de l'argent de prendre ma voiture." Pour Félicia Bastaraud, elle aussi étudiante à Rouen, c'est encore plus compliqué. "Je prends le train tous les jours, matin et soir. Je vais regarder s'il y en a mais, sinon, je ne pourrai pas aller à la fac. En plus, je n'ai plus de voiture."

Les usagers du réseau Astuce eux aussi embêtés

Le réseau Astuce a lui aussi communiqué son préavis de grève. Et les usagers des transports en commun de l'agglomération rouennaise se demandent comment aller au travail. C'est le cas de Christine David, Rouennaise. "Je prends les transports tous les jours, donc je ne vais pas pouvoir aller travailler. J'ai une voiture mais, pour trouver une place et circuler dans le centre-ville, c'est compliqué." Mathieu Levasseur est étudiant. Lui aussi est un habitué des transports en commun. Pour aller à son école, il réfléchit à un autre moyen de transport. "Je vais essayer de m'arranger avec quelqu'un qui a une voiture qui pourra m'emmener ou contacter une personne de mon école."

