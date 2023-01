Seine-Maritime. Grève du 19 janvier, à quoi vous attendre ?

Le mouvement du jeudi 19 janvier, contre la réforme des retraites, s'annonce particulièrement bien suivi. Les perturbations seront nombreuses dans les transports et l'Éducation nationale.

Transports

La SNCF annonce une circulation des trains très fortement perturbée. Des perturbations pourront persister le vendredi matin jusqu'à 8 heures. La SNCF invite les voyageurs à reporter leur voyage.

Du côté des transports en commun, le réseau Astuce (métropole de Rouen) sera particulièrement impacté. Des perturbations sont à prévoir sur les lignes de Métro, les lignes TEOR (T1, T2, T3, T4), les lignes FAST (F1, F2, F3, F4, F5, F6, F7, F8), les lignes régulières (10, 11, 13, 14, 15, 20, 22, 26, 27, 28, 33, 35, 36, 37, 38, 41, 42, 43, 44, 529, 530), les Noctambus, les lignes scolaires (secteurs Rouen, Seine Austreberthe, Plateau Nord, Plateau Est, Darnétal, Canteleu, Vallée du Cailly). Les lignes régulières (F9, A, B, C, E, F, G), Allobus, les lignes scolaires (100, 101, 102, 103, 104, 106, 107), les lignes Cars Hangard et les services Filo'r et Calypso ne sont pas concernées par cette grève.

Au Havre aussi, le réseau Lia devrait connaître des perturbations. L'ampleur du mouvement n'est pas encore tout à fait connue.

À Fécamp, les bus Ficibus circuleront normalement. Aucune grève ne sera observée par le personnel de Keolis Seine Maritime.

Écoles

L'accueil des enfants s'annonce très perturbé ce jeudi 19 janvier, avec de nombreux enseignants en grève, des cantines annulées ainsi que l'accueil périscolaire. Les Villes de Rouen et du Havre publient sur leur site internet la liste des établissements concernés.

Toutes les autres villes de Seine-Maritime sont aussi concernées. Les parents ont été prévenus par les enseignants et les communes communiquent via leurs réseaux sociaux. De nombreux parents devront trouver une solution de garde, les municipalités manquant parfois de personnels pour assurer le service minimum.

Collecte des ordures ménagères

Sur le territoire de Caux Seine Agglo, la collecte des déchets ménagers du jeudi 19 janvier sera perturbée, et éventuellement celle du 20 janvier jusqu'à midi. Devant l'incertitude du nombre de grévistes, l'intercommunalité demande tout de même aux habitants de sortir leurs poubelles. Si le ramassage n'est pas réalisé, un rattrapage est prévu samedi 21 janvier.