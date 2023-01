Neige. Des flocons observés en Seine-Maritime et dans l'Eure

La neige est tombée de manière inattendue ce mercredi 18 janvier, en Normandie et notamment en Seine-Maritime et dans l'Eure, où les flocons ont surpris les habitants. À Rouen, les chutes de neige sont arrivées précipitamment à la mi-journée, mais n'ont pas tenu en ville. C'est bien sur les hauteurs que les flocons ont pu durablement s'installer sur les routes et les jardins.

[photo]

D'autres habitants évoquent la présence de flocons sur l'autoroute A29 en direction du Havre, mais aussi entre Montivilliers et Goderville. En revanche, il a peu neigé sur la cité Océane. La neige était attendue également dans la région de Neufchâtel-en-Bray et du côté d'Évreux, dans l'Eure.

Quelques flocons sont tombés dans les jardins des habitants sur le plateau nord à Rouen.

❄️ Giboulées de neige en cours depuis 13H30 au Nord du département de l'Eure (27) les averses vont se succéder toute l'après midi entre l'Eure et la Seine-Maritime@BFM_Normandie @NormandieActu @76actu @Tendanceouest76 pic.twitter.com/8oym68PD9C — Météo Haute-Normandie (@BaudribosK) January 18, 2023

À Saint-Romain-de-Colbosc, les agents de la Ville s'affairent pour le salage des rues.

Si vous aussi vous apercevez de la neige chez vous, n'hésitez pas à partager vos photos sur notre page Facebook.

• Lire aussi. Neige. À quoi faut-il s'attendre ce soir et demain, en Normandie ?