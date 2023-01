Neige. À quoi faut-il s'attendre ce soir et demain, en Normandie ?

La neige est tombée sur la Normandie, confirmant les prévisions de Météo France. Mercredi 18 janvier, toute la région est maintenue en vigilance jaune crues, orages et neige-verglas, sauf l'Orne, placée en vigilance jaune crues et neige-verglas.

Après-midi du mercredi 18 janvier

La Manche devrait être relativement épargnée. Le Bessin et l'Orne devraient encore accueillir quelques centimètres de neige, tandis que l'Eure et la Seine-Maritime ne sont menacés que par quelques flocons, respectivement dans les régions d'Évreux et de Neufchâtel-en-Bray.

Soirée du mercredi 18 janvier

Le thermomètre perdra jusqu'à 3 °C. La neige est annoncée dans l'Orne, l'Eure et la région nord de la Seine-Maritime, autour du Tréport.

Nuit du mercredi 18 au jeudi 19 janvier

Avec des températures négatives par endroits, toute la région devrait être épargnée par la neige. De rares averses sont toutefois prévues dans la Manche et le Calvados.

Jeudi 19 janvier

Aucune alerte à la neige n'est donnée pour l'instant. Le ciel restera gris alors que de rares averses sont attendues. Le soleil sera de retour vendredi 20 janvier.

La Manche était épargnée par les prévisions de chute de neige, mais elle a été recouverte de blanc par endroits, de la soirée du mardi 17 à la matinée du mercredi 18 janvier. D'éventuelles surprises pourraient donc se produire.

Prudence au volant, du verglas est signalé sur de nombreuses routes.