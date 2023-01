Météo. Des flocons de neige sont tombés sur l'Orne

La neige a tenu sa promesse dans l'Orne alors qu'une vigilance jaune à la neige et au verglas était annoncée par Météo France. Mardi 17 janvier en fin de journée, la route départementale D18, entre Flers et la Ferté Macé a vu tomber des flocons. Quelques voitures ont glissé dans le fossé. À La Ferrière aux étangs, ce sont 4 à 5 centimètres qui sont venus recouvrir le sol. Bison Futé appel à la plus grande prudence sur la route.

