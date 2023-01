Affaire Bernard Denis. Les raisons du renvoi du procès du maire de Saint-Côme-du-Mont

Il y avait du monde dans la salle d'audience du tribunal de Coutances, mardi 17 janvier. La presse nationale a même fait le déplacement pour assister au procès de Bernard Denis. Le maire de Saint-Come-du-Mont devait être jugé pour dénonciation de crime imaginaire. L'édile s'est dit victime de tirs au fusil contre sa voiture le 15 mai 2022. En juin, il avait reconnu avoir menti et tiré lui-même avant de se rétracter et de revenir à sa première version.

• Lire aussi. Saint-Côme-du-Mont. Le maire Bernard Denis entendu par la justice pour les tirs sur sa voiture

Bernard Denis n'est pas venu à son audience. Et pour cause, le renvoi à une date ultérieure semblait acté par le procureur et son avocate. Ça a effectivement été le cas.

• Lire aussi. Saint-Côme-du-Mont. Dénonciation d'agression imaginaire : le procès du maire Bernard Denis renvoyé en septembre

Dans les débats, le procureur en personne, alors que le début de l'audience était géré par une substitut, a expliqué qu'il était impossible de juger cette affaire sans prendre en compte les derniers faits dont a été victime Bernard Denis. Pour rappel, il a été retrouvé le 9 novembre dernier les mains et pieds cloués, dans un champ à Saint-Come-du-Mont. L'enquête n'étant pas terminée, les forces de l'ordre ont besoin de temps.

Le résultat de cette enquête aura une répercussion sur le procès en cours, puisque si des auteurs sont découverts pour cette agression, il pourrait s'agir des mêmes qui sont impliqués dans l'affaire des tirs, ce que confirme le maire. Et dans ce cas, l'accusation de crime imaginaire deviendrait caduque.

Le procureur a demandé un procès avec une audience collégiale, composée donc d'un président et deux assesseurs, devant la gravité des faits imputés, la délicatesse des débats et de cette affaire en général.

• Lire aussi. Saint-Côme-du-Mont. Le maire Bernard Denis victime d'une nouvelle agression

L'avocate de Bernard Denis, Maître Amélie Marchand-Miller, rappelle que le maire se dit innocent des faits et victime des agressions qu'il est, selon elle, difficile de mettre en scène. Elle espère que le procureur abandonnera les poursuites et que les auteurs seront retrouvés.