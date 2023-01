Neige. Où et quand doit-elle tomber demain, mardi, en Normandie ?

Après le vent et la tempête Gérard, qui ont provoqué de nombreux dégâts, la neige est attendue en Normandie, mardi 17 janvier. Où et quand doit-elle tomber ? Météo France annonce la couleur.

Les premiers flocons de neige sont attendus demain matin dans l'Orne, notamment sur les secteurs d'Argentan et de Mortagne-au-Perche, ainsi qu'en Seine-Maritime, du côté de Neufchâtel-en-Bray.

Pas d'alerte particulière

Dans l'après-midi, la neige est annoncée dans le Calvados uniquement, et de façon très localisée, sur le Bessin.

En soirée, le phénomène doit s'étendre pour toucher à nouveau l'Orne, cette fois tout le département, mais aussi l'Eure, et l'est du Calvados et de la Seine-Maritime, du côté de Lisieux et Neufchâtel-en-Bray.

La Manche devrait être épargnée par cet épisode neigeux dont l'intensité paraît peu importante, Météo France n'ayant pas émis d'alerte particulière.

Le retour du soleil est annoncé par Météo France pour le mercredi 18 janvier au matin.