Normandie. Météo : de la neige attendue dans quatre départements

Selon Météo France, les départements du Calvados, de la Seine-Maritime, de l'Orne et de l'Eure, sont concernés par des prévisions de chute de neige à partir de la nuit du mardi 17 au mercredi 18 janvier. Quelques communes de l'Orne, à savoir Villers-en-Ourche et Mortagne-au-Perche, devraient accueillir de la pluie et de la neige dès le lundi 16 janvier dans l'après-midi, avec des températures avoisinant les 3 °C. C'est à partir de la nuit du mardi au mercredi que la neige devrait s'étendre aux quatre départements avec des températures variant entre 1 °C à Neufchâtel-en-Bray et 4 °C au Havre. Après un court répit dans l'après-midi du mercredi, des flocons de neige sont de nouveau attendus dans la soirée, jusque dans la matinée du jeudi 19 janvier. Aucune indication ne permet pour l'instant de prévoir la quantité de neige qui tombera.

En Seine-Maritime, les secteurs de Dieppe, Fécamp et Le Havre devraient échapper à ces épisodes neigeux. La Manche, où la grêle est annoncée dimanche 15, devrait être totalement épargnée.