[Reportage]. Ligne Caen-Paris : quel quotidien ?

Travailler avec la peur d'être en retard, c'est aussi le quotidien des contrôleurs et des agents SNCF. Ils racontent leur vie sur la ligne Caen-Paris.

La ligne Caen-Paris, Quentin Genissel la connaît par cœur. Contrôleur SNCF depuis neuf ans, il se dirige soit vers Paris, soit vers Cherbourg, dans l'autre sens, quasiment quotidiennement. Il ne passe pas par quatre chemins quand il évoque la ponctualité de cette ligne, souvent critiquée par les usagers. "Il y a vraiment moins de retards au départ de Saint-Lazare. C'est presque le jour et la nuit entre les rames Omneo et les Intercités Corail." Les premiers trains Omneo ont vu le jour dès le début d'année 2020. La totalité de la flotte Intercités Corail a été remplacée en octobre 2021. De son côté, Wilfried Madeline bénéficie d'un peu plus d'expérience et de recul. "La ponctualité est très bonne. Les trains circulent mieux qu'avant", assure ce contrôleur de train depuis 24 ans, avec en moyenne deux à trois allers-retours par semaine vers la capitale.

Du matériel neuf

pour plus de ponctualité

Selon lui, "tout est question de matériel. On pouvait perdre un quart d'heure pour une porte qui ne voulait pas se fermer". En cause : la vétusté des rames Corail qui, pour certaines, avaient plus de 40 ans. "C'est vrai qu'aujourd'hui, on concentre notre travail sur le service et le contrôle. On a moins de missions de sécurité, sans la négliger", ajoute son collègue de wagon. Pour rendre les choses plus concrètes, depuis septembre 2022, Wilfried assure n'avoir "aucun souvenir d'incident", sinon "quand on a 15 minutes de retard au départ, on est capables d'arriver à l'heure à Paris". Sur le dernier mois écoulé, comprenant les fêtes de Noël très chargées, Quentin Genissel ne pointe du doigt qu'un seul incident. "C'était le 24 décembre. Il y a eu un problème technique en gare de Cherbourg et, en même temps, un accident de personne en gare de Mantes-la-Jolie. C'était le bazar !, reconnaît-il. Le reste des fêtes s'est très bien passé."

"Avant, on venait au travail

avec la boule au ventre"

Loin de lui l'idée de penser que le train déraille entre Caen et la capitale depuis un an, à l'exception d'un été 2022 très compliqué. "On faisait un détour de 20 à 30 minutes de plus en arrivant sur Paris en raison de travaux. Les voyageurs étaient prévenus à l'avance", souligne Wilfried Madeline. Si Quentin admet que cette ligne Caen-Paris a connu quelques difficultés par le passé, il assure qu'elle a fait de grands progrès. Selon lui, travailler sur la ligne en janvier 2023 est moins stressant qu'avant. "Avant, on venait au travail avant la boule au ventre. Tous les jours, on se demandait si le train allait arriver."

Théo Jouanny, lui, effectue 70 % de ses voyages sur l'axe Caen-Paris depuis un an. "Dans la majorité des cas, on est à l'heure, même si quand il y a des gros incidents, ça se voit", relate le jeune conducteur de 26 ans. Comme il y a dix jours, il se souvient être arrivé avec 45 minutes de retard à Paris. S'il estime avec ses collègues agents de la SNCF que ces retards restent "à la marge", ils sont bien conscients que des efforts restent à faire pour que 100 % des trains soient à l'heure.