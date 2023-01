Manche. De nombreux accidents de la route à cause de la météo

Il a plu ce dimanche 15 janvier dans la Manche. Comme toute la Normandie, le département est en vigilance jaune aux vents violents, mais, petite particularité, il a aussi une alerte jaune aux orages. De plus, de la grêle était prévue dans la journée et elle est bien tombée. Il en a résulté des accidents de la route. Sur la nationale 174, les pompiers sont intervenus au même moment à quatre endroits différents entre 10 h 30 et 11 heures. Vers Condé-sur-Vire, trois véhicules sont entrés en collision et il y a eu un blessé évacué vers l'hôpital de Saint-Lô. Autre accident à la frontière entre Baudre et Condé : un seul véhicule était dedans ; il n'y a pas eu de blessé. Les deux derniers accidents ont eu lieu juste avant Saint-Lô, vers Fumichon, et n'ont pas fait de blessé. Prudence sur les routes.

