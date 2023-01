Parti socialiste. Carole Delga et Hélène Geoffroy soutiennent la candidature de Nicolas Mayer-Rossignol

Carole Delga, présidente du conseil régional d'Occitanie et figure du PS, a appelé samedi les militants à voter pour Nicolas Mayer-Rossignol, maire de Rouen et candidat à la tête du parti, qui pense la victoire "parfaitement possible" face au patron sortant Olivier Faure. "Si je soutiens Nicolas, c'est parce que nous avons la même vision de la société", a expliqué lors d'un point de presse à Toulouse Mme Delga, au côté de M. Mayer-Rossignol. "On considère que la police protège, qu'elle ne tue pas", a-t-elle dit en référence aux propos polémiques de M. Mélenchon, chef de file des Insoumis, sur les forces de l'ordre.

"On considère les entreprises comme une nécessité pour créer de la richesse et, après, mieux la partager", a-t-elle par ailleurs souligné.

"Nous sommes challengers mais la victoire est parfaitement possible", a estimé Nicolas Mayer-Rossignol, pour qui le vote du jeudi 12 janvier exprime une "attente pour le renouveau et le rassemblement" au PS. Mme Delga a jugé que la démarche de Refondations, courant créé à l'automne et animé par M. Mayer-Rossignol, avait bien pris auprès des militants parce qu'ils "ont senti qu'il y avait un vrai collectif, une vraie attitude positive et qu'on n'était pas là pour dézinguer les autres".

"On ne peut pas continuer dans ces guerres perpétuelles", a-t-elle dit. "Il faut que le Parti socialiste redonne envie de parti et plus envie de partir", a résumé M. Mayer-Rossignol. Concernant la Nupes, il a plaidé pour une ligne "alliés sans être alignés", estimant que l'alliance au sein de la gauche devait se faire sur des positions claires concernant l'extrême droite, le rapport à l'Europe, à la République et à la laïcité.

De son côté, Hélène Geoffroy, maire de Vaulx-en-Velin, elle-même candidate au poste de premier secrétaire du PS et éliminée au premier tour, a appelé officiellement à voter pour le maire de Rouen. Farouchement opposée à la ligne pro-Nupes, c'est tout naturellement qu'elle apporte son soutien à l'élu normand.