Caen. Créer la zone d'activité de demain, la volonté de la Bulle, futur cœur de quartier

Répondre aux besoins des habitants et des usagers, améliorer la vie en centre-ville, repenser les manières de consommer et de coopérer… Voilà tant d'objectifs que s'est fixés Romuald Poretti, lorsqu'en 2016 il imagine le concept de "la Bulle". Construisant le projet désormais avec Emmanuelle Vimond, Alicia Gourre et Clémence Pannetier, il a obtenu des aides de l'État. Les ministères de l'Économie et de la Transition écologique le soutiennent dans ce projet "d'un bourg fantasmé", qui pourrait prendre racine au sein de la Presqu'Île de Caen en 2026, "endroit où tout reste à faire".

Tout réunir au même endroit

Dans ce cœur de quartier, tous les acteurs de l'économie sociale et solidaire seront impliqués et coopéreront. "On veut tout réunir au même endroit et privilégier les circuits courts", définit Emmanuelle Vimond. Boulangers, torréfacteurs, brasseurs, cordonniers… Tous les artisans seront représentés dans cette espace d'environ 12 000 m2 qui accueillera également un grand restaurant ainsi que de nombreuses activités culturelles. "On veut lutter contre l'étalement urbain et le fait de devoir prendre sa voiture tout le temps pour répondre à nos besoins, précise Romuald Poretti. L'idée, ce n'est pas non plus de se couper totalement du centre-ville, on doit aussi garder un lien avec ce qui existe déjà, notamment sur la Presqu'Île et ses lieux culturels." Éduquer la population est une volonté de l'équipe, qui désire "rationaliser la consommation, pour qu'elle retrouve du sens", témoigne celui qui a travaillé plus de 20 ans au cinéma Lux. Exemple, les commerçants pourront apprendre aux habitants à faire eux-mêmes leurs produits alimentaires ou réparer leurs objets. Attention, "on ne souhaite pas créer un ghetto pour les gens conscientisés sur l'environnement, nous souhaitons inclure tout le monde", précise Emmanuelle Vimond. Toutefois, ramener de la vie et des commerces de proximité en cœur de ville, comme ce fut le cas dans le temps, n'a rien d'un retour en arrière. L'équipe entend être "un démonstrateur" de la vie durable, s'inspirant des écoquartiers qui ont pu être érigés en France, tout en apportant sa touche de nouveautés. Intégrer le numérique est également un axe de réflexion. "Comment innover dans le vivre ensemble ?", voilà une question que se pose Alicia Gourre. "Réfléchir à un nouveau modèle, c'est quelque chose de très enthousiasmant", affirme Emmanuelle Vimond. Si rien n'est encore signé officiellement avec la Ville de Caen, la Bulle entend bien instaurer un nouveau mode de vie, qui renforcera les liens entre les habitants et les commerçants des alentours.