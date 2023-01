Manche. Le Syndicat départemental de l'eau mise sur l'intelligence artificielle

La Manche sort d'un an de sécheresse. Pour le Syndicat départemental de l'eau, le Sdeau 50, elle a duré d'octobre 2021 à octobre 2022. Le printemps a été sec, et l'été encore plus. S'il n'y a pas eu de rupture d'approvisionnement dans le département, c'est, selon le Sdeau 50, grâce aux interconnexions entre les stations de pompage, entre celles qui pompent les rivières et celles qui pompent les nappes. C'est aussi grâce aux efforts des Manchois. Le syndicat appelle à les poursuivre quoi qu'il en soit, l'eau étant une ressource fragile.

Depuis octobre, les nappes et les rivières se remplissent mais sont à un niveau très bas. Il faut pour cela des pluies régulières et abondantes. Elles doivent ensuite aller dans le sol et ne pas être évacuées trop vite vers la mer.

L'IA en aide à la gestion

Pour mieux gérer la ressource en eau, le Sdeau 50 est en train de mettre en place un outil prédictif pour aider à prendre les bonnes décisions au bon moment. "L'idée générale d'un dispositif prédictif, c'est de regarder ce qu'il s'est passé avant, de permettre à la machine d'apprendre. C'est du machine learning", explique Mickaël Hamel, le responsable de la ressource en eau. "Elle va apprendre des situations antérieures pour prédire, suivant les conditions météorologiques qui sont prévues à 10, 15 jours, l'impact que ça aura sur les ressources en eau." Le Sdeau 50 déploie aussi cette technologie sur le versant consommation pour mieux savoir quand il y aura besoin d'eau pour les habitants. "À partir de là, on pourrait savoir quels sont les secteurs qui seront en difficulté et ainsi anticiper les échanges ou des solutions alternatives pour faire face à des difficultés potentielles", précise-t-il.

Des capteurs sont en cours d'installation dans les stations de pompage et dans les châteaux d'eau pour avoir des données, et celles qui existent déjà vont être utilisées. Pour la partie consommation, elles devraient arriver en 2024. Mais il faut aussi du temps pour que le logiciel se calibre, plusieurs années. Le Sdeau 50 rappelle que ce n'est qu'une aide à la décision. C'est l'homme qui tranchera en dernier ressort.