Football. Sochaux refuse de décaler la rencontre contre Caen après le décès de l'épouse de Stéphane Moulin

Une annonce qui a du mal à passer. Le SM Caen est en deuil depuis hier mercredi 11 janvier et l'annonce du décès d'Armelle Moulin, femme de Stéphane, l'entraîneur de l'équipe professionnelle. Mais puisque la vie continue et le football aussi, une rencontre est prévue samedi 14 janvier à 15 heures entre le club normand et le FC Sochaux-Montbéliard, au stade Auguste Bonal.

Sochaux ne veut pas reporter la rencontre

Seulement, le matin même les obsèques d'Armelle Moulin doivent avoir lieu. Ayant collaboré durant de nombreuses années, notamment à Angers, plusieurs membres du staff et de l'équipe dirigeante actuelle, dont Olivier Pickeu, président du club, sont très proches de Stéphane Moulin et de sa famille. Les Malherbistes ont alors témoigné leur volonté de décaler la rencontre, que ce soit le vendredi, le dimanche ou même le lundi.

Le club sochalien a refusé. "Face à la nécessité de très vite devoir s'accorder sur une nouvelle programmation et au regard de ce que cela induit en termes d'organisation (et notamment la difficulté à mobiliser le personnel de contrôle et de sécurité adapté), le FCSM a dû malheureusement se résoudre à ce que le match se dispute le samedi 14 janvier à 15 heures", justifie l'actuel troisième de Ligue 2.

Malgré tout, une minute de silence devrait être observée avant le début de la rencontre.