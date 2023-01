SM Caen. L'épouse de Stéphane Moulin est décédée

La famille du Stade Malherbe est en deuil. Dans un communiqué le club annonce avoir appris ce mercredi 11 janvier le décès d'Armelle Moulin, épouse de Stéphane Moulin, l'entraîneur de l'équipe première. Elle était atteinte d'un cancer.

"Les pensées du Président Olivier Pickeu, des actionnaires, de l'ensemble des salariés et des bénévoles du club vont à la famille et aux proches. En ce moment difficile, le Stade Malherbe Caen est plus que jamais uni derrière son entraîneur et ses enfants", témoigne le club dans son communiqué.

Depuis quelque temps, le coach s'était mis en retrait, laissant l'intérim à son adjoint Patrice Sauvaget. Lors de la rencontre entre Caen et Bordeaux qui s'est soldée sur le score de 2-2 hier, les supporters du MNK96 ont eu un mot pour Stéphane Moulin. "Soutien coach", pouvions-nous lire sur une banderole dévoilée durant la rencontre.

La rédaction de Tendance Ouest souhaite apporter tout son soutien à Stéphane Moulin et sa famille dans cette épreuve terriblement difficile.