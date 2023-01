Musique. Écoutez maintenant l'hymne des Enfoirés 2023

C'est à partir de ce jeudi 12 janvier que le nouveau spectacle des Enfoirés est présenté à la Halle Tony Garnier de Lyon, et jusqu'au lundi 16 janvier. Six concerts vont s'enchaîner devant un public qui attendait ça depuis plusieurs années à cause de la Covid.

Après Soprano ou encore Slimane, c'est Amir qui co-écrit le nouvel hymne des Enfoirés Rêvons, avec ses "frères de cœur" et collaborateurs : Nazim et Nyadjiko. Une grande fierté pour l'artiste qui a commencé à faire partie de la troupe des Enfoirés en 2017.

Le jeune papa qui a écrit le titre Rêvons a bien fait de rêver, comme il l'écrit sur Instagram : "Si un jour on m'avait dit qu'on écrirait l'hymne des Restos du cœur avec mes frères de cœur Nazim et Nyadjiko j'aurais probablement ri pour masquer le gros doute… Et là nous y sommes, et je suis fier comme jamais. Fallait rêver !"

La date de diffusion à la télévision n'a pas encore été dévoilée, on vous tient bien sûr au courant sur Tendance Ouest.