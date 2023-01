Influenza aviaire. Avranches placée en zone de contrôle temporaire après la découverte d'un faucon mort

L'influenza aviaire continue de frapper la France en général, et la Manche en particulier. La préfecture du département a placé Avranches et les communes alentour, dans un périmètre de 20 km, en zone de contrôle temporaire pour éviter la propagation de cette maladie. Cette décision intervient après la découverte, le vendredi 6 janvier, d'un faucon mort, et dont les résultats d'analyses ont démontré la présence d'influenza aviaire hautement pathogène (IAHP).

La zone de contrôle temporaire de l'influenza aviaire décidée par les services de l'État dans la Manche. - Préfecture de la Manche

Dans cette zone, différentes règles s'appliquent maintenant, comme la mise à l'abri des élevages et une augmentation des contrôles sanitaires et biologiques. Les chasseurs qui ont des oiseaux appelants pour attirer le gibier devront aussi s'adapter.

La préfecture rappelle que pour éviter de diffuser ce virus, il faut éviter les abords des étangs, des mares ou des rivières. Même s'il n'y a pas d'oiseau, l'influenza aviaire est présente dans les fientes d'oiseaux ou sur le sol. La zone de contrôle temporaire va durer 21 jours au minimum.

