Place du commerce. Ils viennent d'ouvrir dans l'agglomération

La ville aux cent clochers semble être attractive pour les commerçants. Trois nouvelles enseignes viennent de s'y installer. Rue du Gros-Horloge, l'enseigne Butlers, spécialisée dans la décoration, a élu domicile au numéro 135. Le centre commercial des Docks 76, lui, accueille un nouveau commerce de bouche : Le Panier des Docks. L'occasion de retrouver des produits d'épicerie fine. La rue du Général-Leclerc à Rouen se diversifie également, avec l'arrivée du salon de thé L'Amandier.

Décorations et commerces de bouche

Butlers, c'est la nouvelle adresse de décoration rouennaise. On y retrouve de la vaisselle, des coussins ou encore des vases. Côté épicerie fine, Le Panier des Docks propose à la vente confitures, cidre et autres confiseries. Pour une pause goûter, rendez-vous à L'Amandier, un salon de thé oriental où pâtisseries marocaines et boisson chaude sont réunies au 36 rue du Général-Leclerc. Ouverture, agrandissement ou déménagement dans la métropole de Rouen. Informez la rédaction à l'adresse : redactionrouen@tendanceouest.com.