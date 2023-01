Caen. Un Noël solidaire pour faire sourire les enfants réfugiés d'Ukraine

À l'initiative des associations Pompiers Missions Humanitaires et Unit'secours, plus de 70 enfants réfugiés ukrainiens ont eu le droit à leur Noël ce samedi 7 janvier, date du Noël orthodoxe, au Parc des expositions de Caen.

Apporter de la joie en ces temps de guerre

Les bénévoles des deux associations avaient au préalable organisé des collectes de jouets dans les casernes de pompiers et magasins de jouets afin que les enfants et leurs proches puissent fêter Noël. Ils ont été distribués à l'issue d'une représentation du cirque Borsberg, à laquelle ont assisté les enfants.

Pour Mickaël Richomme, président de Pompiers Missions Humanitaires, il n'était pas envisageable d'organiser cet événement ailleurs qu'au cirque Borsberg : "Il s'agit d'un lieu chaleureux et familial, avec lequel nous partageons les mêmes valeurs." À la suite du spectacle, avait lieu un petit goûter avec le père Noël, de quoi faire rêver les petits comme les grands.

Depuis le début du conflit en Ukraine, l'association Pompiers Missions Humanitaires du Calvados organise des collectes et des envois de produits de première nécessité. Depuis mars dernier, ils ont permis l'envoi de 1 500 extincteurs, 7 ambulances, 4 000 couvertures, soit 11 semi-remorques. Dans un peu plus d'un mois, est prévu le départ d'une nouvelle ambulance et de membres de l'association pour l'Ukraine. Ils vont dans un premier temps rejoindre la Pologne, avant de faire la route jusqu'en Ukraine.